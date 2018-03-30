Мир Почему люди чувствуют себя уставшими после сна - как избежать стресса

2018-03-30 23:07 515

Существуют всего четыре основные причины из-за которых мы не чувствуем себя отдохнувшими по утрам. Зная их каждый сможет что-то изменить и забыть о такой серьезной проблеме, как стресс.

Скопление лишнего вещества

Незадолго до того, как окончательно проснуться, мы спим особенно чутко - это так называемая фаза быстрого сна. В это промежуток времени мозг активно трудится, о чем свидетельствуют хаотичные движения глазных яблок. На протяжении ночи циклы быстрого и медленного сна чередуются порядка 4-5 раз.

Яркие сновидения мы можем видеть, находясь в фазе быстрого сна. В это время человеческий мозг в огромном количестве потребляет вещество под названием аденозинтрифосфат, который является одновременно источником и переносчиком энергии. Вещество данного типа подавляет чувство бодрости и мешает сосредоточиться, нас постоянно клонит в сон. Именно поэтому мы просыпаемся «разбитыми» и чувствуем усталость.

Совместный отдых или отсутствие сна

Немаловажную роль играет тот фактор, спали вы в одиночестве или рядом находился другой человек. К примеру, у женщин, которые спят с мужчиной в одной постели, качество сна снижается. Однако если перед сном была близость, женское самочувствие и настроение улучшаются. После пробуждения дама не обращает особого внимания на недосып и усталость.

Относительно мужской половины человечества нельзя сказать того же. Скорее наоборот: если мужчина спит в одиночестве, качество сна у него снижается. Утром он чувствует упадок сил.

К чему приводит ночное бодрствование

«Совы», в отличие от «жаворонков», предпочитают (если есть возможность) вставать ближе к обеду и засыпать поздно вечером. Они полны энергии в дневные и вечерние часы. Такие люди часто страдают бессонницей. Организм требует отдыха ночью, и если это происходит нерегулярно, наблюдаются хронические нарушения сна.

Бодрствование в ночное время негативно отражается на здоровье, человек становится раздражительным, не может сосредоточиться. Отражается это и на памяти, вплоть до ее потери. Хроническая бессонница может привести к болезни Альцгеймера.

Недостаток глюкозы

Некоторые люди любят перекусить перед тем, как отправиться в кровать. Как оказалось, употребляемая пища тоже оказывает влияние на самочувствие. По мнению ученых, если вы съели на сон грядущий что-нибудь сладкое, утром обязательно проснетесь в бодром состоянии. В сахаре содержатся вещества, отвечающие за хороший, крепкий сон. Наверняка, вы замечали, что после вкусного сытного обеда часто хочется прилечь.

Наука до сих пор не нашла ответ на вопрос «Почему люди спят»? Зато ученые точно определили, что 6-8 часовой сон необходим для нормального самочувствия человека. Недостаток сна приводит к раздражительности и быстрой утомляемости, оказывает негативное влияние на память. Частая бессонница грозит появлением галлюцинаций. На почве хронического недосыпа могут развиться разные болезни. 

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