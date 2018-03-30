Детали Всеукраинский аграрный совет поймали на краже денег аграриев, которые те собирали на протесты

2018-03-30 18:02 476

Протесты и медиа как бизнес. Всеукраинский аграрный совет организовал вайбер группы по областям Украины собирая деньги на протесты. Вот, например, они просят на Житомирщине 1,5 млн грн:

350 тыс грн на неназванном канале за одну минуту эфира - это явно какое-то преувеличение. Но посмотрим внимательнее на тот, который проверить легко: 180 тыс. грн за минуту эфира на 112 канале. Вот как выглядит официальный тариф 112 канала:

Как видим, всего за 54 тыс грн 112 канал готов крутить репортажи дважды утром и дважды вечером. На 112 канале поминутно вообще ничего не предлагают! Не может никак на 112-м стоить минута более чем в три раза дороже, чем репортаж, который покажут 4 раза в день! А упомянутые 350 тыс грн за минуту не существовали и не существуют ни на одном украинском канале.

Теперь посмотрим, как успешно Всеукраинский аграрный совет разводит аграриев:

792 тыс грн Всеукраинский аграрный совет собрал лишь из одной Житомирской области! Далеко на самый аграрный регион Украины. Круто! То есть пару десятков миллионов гривен по Украине организаторы, вероятно, собрали.

С каждой области по миллиону-второму гривен на совершенно невероятно завышенные и фейковые тарифы в медиа - и можно покупать квартиру, и не одну!