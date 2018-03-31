Украина Такой красивый город: всемирно известная модель Пэрис Хилтон прилетела в Украину

2018-03-31 12:00 859

Популярная американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон приземлилась в международном аэропорту "Львов". Она прилетела по приглашению одной из реконструированных гостиниц города для торжественного открытия. О своем прибытии сообщила сама девушка, опубликовав фото города на странице в социальной сети Instagram.

Снимок Львова, сделанный из балкона высотки, Хилтон подписала с восхищением.

"Только что прибыла во Львов. Такой красивый город", - говорится в комментарии Пэрис к фото.

Известно, что мероприятие по открытию отеля пройдет в субботу, 31 марта. Соответственно, светская львица прибыла заранее, вечером в пятницу. Для перелета ей пришлось сделать пересадку. Из Лос-Анджелеса звезда прибыла в Турцию, а уже со Стамбула в украинский Львов. Пользователи сети обнародовали несколько фото со встречи со звездой в аэропорту, на которых можно увидеть, что для общения с девушкой прибыло множество журналистов.

По информации некоторых западных СМИ, Пэрис задержится на несколько дней в Украине, где сыграет DJ-сет на "благотворительном концерте". В страну она приехала с будущим мужем - актером Крисом Зилком, дедушка которого родился в Украине.