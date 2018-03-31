Политика Россия высылает дипломатов 23 стран, в том числе 13 украинских

2018-03-31 11:30 843

В пятницу, 30 марта, руководство Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Из страны выдворят сотрудников дипломатических ведомств Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации».

Россия заявила о возможной высылке дипломатов Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые присоединились бойкоту РФ в связи с «делом Скрипаля» позже других стран. Вообщем, из России будут выслана 13 сотрудников украинского МИД. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это нонсенсом и заявил, что Украина, в отличие от России, не пыталась никого отравить в Великобритании: «Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше».

Напоминаем: решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией на фоне «дела Скрипаля» приняли уже 27 стран. Больше всего российских дипломатов вышлют из США — 60. В ответ на это Россия объявила персонами «нон грата» 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работников Генерального консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть страну до 5 апреля.