Политика Россия высылает дипломатов 23 стран, в том числе 13 украинских

2018-03-31 11:30 843

 

В пятницу, 30 марта, руководство Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Из страны выдворят сотрудников дипломатических ведомств Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации».

Россия заявила о возможной высылке дипломатов Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые присоединились бойкоту РФ в связи с «делом Скрипаля» позже других стран. Вообщем, из России будут выслана 13 сотрудников украинского МИД. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это нонсенсом и заявил, что Украина, в отличие от России, не пыталась никого отравить в Великобритании: «Зеркальная» реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше».

Напоминаем: решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией на фоне «дела Скрипаля» приняли уже 27 стран. Больше всего российских дипломатов вышлют из США — 60. В ответ на это Россия объявила персонами «нон грата» 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работников Генерального консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть страну до 5 апреля.

Еще по теме

Такой красивый город: всемирно известная модель Пэрис Хилтон прилетела в Украину

2018-03-31 12:00 859

Погода в выходные: В Украине потеплеет до +17, но пройдут дожди

2018-03-31 10:30 873

У Гройсмана хотят принудительно взыскать 2,56 млрд долларов с Газпрома

2018-03-30 13:43 1552

КАРТА Сегодня в Украине снова дожди местами с мокрым снегом, но потеплеет +13°C

2018-03-30 11:44 1578

Еще новости в разделе "Политика"

Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже

2018-03-31 14:30 631

Савченко начала рвать кровью: появились подробности о состоянии нардепа

2018-03-31 13:00 781

Чалый рассказал, сколько США выделят на помощь Украине

2018-03-31 12:30 700

Россия высылает дипломатов 23 стран, в том числе 13 украинских

2018-03-31 11:30 843
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже 2018-03-31 14:30 631
Савченко начала рвать кровью: появились подробности о состоянии нардепа 2018-03-31 13:00 781
Чалый рассказал, сколько США выделят на помощь Украине 2018-03-31 12:30 700
Россия высылает дипломатов 23 стран, в том числе 13 украинских 2018-03-31 11:30 843

Лента

15:00 Перерасчет пенсий с 1 апреля: все, что важно знать
14:30 Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже
ВАЖНО! 14:00 Как проверить готовность SIM-карты и телефона к 4G. Список комбинаций
13:30 Шварценеггер перенес серьезную операцию
13:00 Савченко начала рвать кровью: появились подробности о состоянии нардепа
12:30 Чалый рассказал, сколько США выделят на помощь Украине
12:00 Такой красивый город: всемирно известная модель Пэрис Хилтон прилетела в Украину
11:30 Россия высылает дипломатов 23 стран, в том числе 13 украинских
11:00 Виктор Медведчук не исключил своего ареста по делу Савченко и Рубана
10:30 Погода в выходные: В Украине потеплеет до +17, но пройдут дожди