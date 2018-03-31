Украина ВАЖНО! Как проверить готовность SIM-карты и телефона к 4G. Список комбинаций

2018-03-31 14:00 963

 

Украинские мобильные операторы показали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения. Об этом Lifecell, Vodafon и Kyivstar сообщили на сайтах и SMS-рассылками.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafon – *222#, для Kyivstar – *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Пока что новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

Запуск первых базовых станций 4G стал возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.

Как известно, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.

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