Украина Погода в выходные: В Украине потеплеет до +17, но пройдут дожди

2018-03-31 10:30 873

 

В выходные, 31 марта - 1 апреля, в Украине пройдут дожди, а воздух прогреется до +17. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 31 марта, синоптики прогнозируют в Украине дожди на западе, севере и в некоторых областях на востоке.

Так, на западе дожди и днем, и ночью. Днем столбик термометра будет держаться на уровне от +11 до +17. На востоке дождь только в Харьковской области при температуре 8-10 градусов тепла, а на остальной территории региона будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха поднимется до 10-12 градусов выше нуля. В центральной части страны солнечно, осадки только в Полтавской области. Днем от +11 до +17.

На севере небольшой дождь при температуре от 8 до 14 градусов в отметкой "плюс". В южном регионе солнечно и без осадков, воздух прогреется до +17.

В Киеве осадки, днем от +12 до +14.

В воскресенье, 1 апреля, на большей территории Украины дожди, а в некоторых областях - с грозой.

На западе дождь, днем от +9 до +16. На востоке сухо и без осадков, воздух прогреется до 16 градусов тепла. В центральной части страны солнечно в Полтавской и Днепропетровской областях, а в Черкасской и Кировоградской областях дождь с грозой.

На севере, в Черниговской области, солнечно, в Житомирской - дождь, а в Киевской - дождь с грозой. В южном регионе - в Крыму и Херсонской области - сухо, а в Одесской и Николаевской областях - дождь с грозой.

В Киеве дождь с грозой, днем от +15 до +17.

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