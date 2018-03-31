Политика Савченко начала рвать кровью: появились подробности о состоянии нардепа

2018-03-31 13:00 781

У внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, в киевском СИЗО появилась кровавая рвота.

"Уже идет кровавая рвота", - заявила сестра нардепа Вера Савченко в эфире Hromadske.Radio.

По ее словам, Надежде дают таблетки от желудка из-за сильных спазмов, она пьет воду и попросила капли для носа.

Также Вера Савченко отметила, что за ее сестрой присматривает врач.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Надежды Савченко до 20 мая 2018 года. Савченко в ответ объявила голодовку.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

Ей грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения.