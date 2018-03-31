Экономика Перерасчет пенсий с 1 апреля: все, что важно знать

2018-03-31 15:00 1113

С 1 апреля стартует новый виток пенсионной реформы. Планируется, что на этом этапе будет произведен автоматический перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые не спешат по выслуге лет на заслуженный отдых, а продолжают трудиться. Журналисты разобрались, что же действительно изменится.

Сейчас тем, кто хочет добиться увеличения выплат, необходимо подать заявление в территориальные управления Пенсионного фонда. Либо об этом должен позаботиться работодатель. Но начиная с апреля система автоматически пересчитает пенсии гражданам Украины, которые достигли пенсионного возраста, хотя последние два года официально работали и совершали отчисления из зарплаты в Пенсионный фонд.

Для тех работающих украинцев, у которых по состоянию на 1 апреля 2018 года прошло менее двух лет с момента достижения пенсионного возраста, перерасчет также произойдет автоматически, но не ранее чем через 24 месяца со дня выхода на пенсию.

Как это будет

Гражданам, продолжающим работать свыше двух лет после назначения пенсии, в плюс к выплате учтут приобретенный страховой стаж и подсчитают процент отчислений из зарплаты. Министр социальной политики Андрей Рева рассказал “Вестям”, что в случае, если же зарплата стала ниже той, что была до выхода на пенсию, уменьшать пенсионную выплату никто не будет.

“С 1 апреля пенсии будут пересчитаны тем пенсионерам, которые работали последние два года. По закону каждые два года у работающих пенсионеров возрастает страховой стаж, им должны делать перерасчет стажа, соответственно и пенсий. Если человек работал 40 лет и плюс два года, то коэффициент будет не 0,40, а 0,42. Если у них коэффициент заработка был выше, чем тот, по которому была назначена пенсия, то увеличат коэффициент. Если меньше, то оставят существующий. Повышенную пенсию эта категория граждан получит уже в апреле”, - объяснил Андрей Рева.

Как увеличится пенсия

Основным остается вопрос, насколько же увеличится пенсия, и будет ли это ощутимо для кошелька. Но чиновники уверяют: все индивидуально.

При расчете пенсий в Пенсионном фонде сейчас используют среднюю зарплату 3764 грн, которую соотносят с зарплатой конкретного человека и его стажем по специальной формуле. Также на сайте Пенсионного фонда желающие смогут в специальном калькуляторе вычислить свой процент прибавки, однако на данный момент, по техническим причинам, опция для пользователей недоступна.

Экономист Александр Охрименко уверяет, что большинству пенсионеров надбавки будут небольшими.

“Реально этот пересчет пенсий ни на что не повлияет. Если гражданин пенсионного возраста работал не официально, то его перерасчет и вовсе не коснется. В Украине скоро выборы, поэтому информация о повышении пенсий будет постоянно появляться, а в целом суммы этих дополнительных выплат будут небольшими, так что нужно относиться к этому как к рекламе. Можно судиться за перерасчеты, но если в Пенсионном фонде денег нет, то откуда будут их брать на выплаты? Возможно, если провести инвентаризацию и навести порядок в ПФУ, то суммы существенно бы возросли”, - рассказал нам экономист Александр Охрименко.

Перерасчет коснется военных и силовиков

Также ожидается, что Пенсионный фонд начнет основные выплаты перечисленных и увеличенных пенсий за январь-апрель 2018 года для пенсионеров силовых структур. При начислении новой пенсии будет учитываться оклад по должности, оклад по спецзванию и процентная ставка за выслугу лет. Для данной категории граждан страховая выплата окажется более значительной, чем для работающих пенсионеров: с 1 января 2018 сумма выплаты будет увеличена на 50%, с 1 января 2019 - на 75%, а с 2020 года и вовсе на 100%. То есть с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 военным пенсионерам ежемесячно отдельной суммой будут выплачиваться 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной пенсии в период с 01 01 2016 по 31 12 2017.

Стоит ли судиться

Экс-судья Валковского районного суда Харьковской области, который также является майором милиции в отставке, подал иск к Пенсионному фонду с требованием пересчитать ему пенсионную выплату с 1 января 2016 года как пенсионеру органов внутренних дел. Бывший правоохранитель взялся за дело рьяно и дошел до Верховного суда Украины. 16 февраля 2018 года судейская коллегия вынесла решение в пользу истца и обязала Пенсионный фонд перерасчитать пенсию на уровень пенсионных выплат для Нацполиции.

Другие экс-милиционеры начали также обращаться в суды за пересчетом их пенсионных выплат. И, как правило, по большей части дел выносятся положительные решения, но пересчитать и одномоментно выплатить пенсии всем бывшим правоохранителям для Пенсионного фонда будет проблемным из-за дефицита средств. Старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец считает, что за свои права стоит бороться.

“Перерасчет пенсий сотрудникам правоохранительных органов по выходу на пенсию должны сделать с учетом индексации, которую провели для сотрудников Нацполиции - это идентичная, но переименованная структура. А пенсия должна складываться на основании заработной платы сотрудников полиции. После вынесения решения Верховным судом судьи при принятии аналогичных решений могут учитывать аргументы, которыми руководствовалась судейская коллегия кассации: когда истец обратился в суд, в чем состояла суть его претензий, в какой момент он выходил на пенсию и так далее. В любом случае, граждане, которые считают, что их права нарушены и Пенсионный фонд не желает исправлять допущенную ошибку, должны обращаться в суд”,- прокомментировал адвокат Ростислав Кравец.