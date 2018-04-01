Мир День, когда лучше быть осторожным. Гороскоп на 1 апреля, воскресенье

2018-04-01 12:00 924

 

В это воскресенье на нас будут влиять опасные 15-е Лунные сутки – период, когда следует быть предельно осторожными со словами, эмоциями и даже мыслями. Постарайтесь проецировать в мир только то, что хотите получать сами, не поддавайтесь быстротечным соблазнам и будьте верны по отношению к тем, кого любите.

ОВЕН Любые метаморфозы сегодня Вы будете воспринимать в штыки, поэтому по возможности постарайтесь в корне ничего не менять.

ТЕЛЕЦ Вместо того, чтобы быть поглощёнными домашними обязанностями, лучше отправляйтесь в социум.

БЛИЗНЕЦЫ Сегодня без особых усилий Вы сможете понравиться кому угодно, но подумайте, нужно ли Вам это.

РАК Общайтесь сегодня только с проверенными людьми, можно пойти в гости к друзьям или родным, но избегайте проблемных тем.

ЛЕВ Потратьте часть своей утренней энергии на прогулку на свежем воздухе, наберитесь сил, и Вы много чего успеете.

ДЕВА Постарайтесь сегодня правильно распланировать свой бюджет и остерегайтесь финансовых мошенников.

ВЕСЫ В этот день Вы способны вдохновить кого угодно на великие дела, так что пользуйтесь моментом.

СКОРПИОН Заручитесь поддержкой проверенного человека, и никакие проблемы не будут Вам страшны.

СТРЕЛЕЦ Не стоит сегодня чрезмерно увлекаться домашними делами, лучше, спокойно отдохните.

КОЗЕРОГ Будьте открытыми к новым впечатлениям, и Вы узнаете много нового и полезного для себя.

ВОДОЛЕЙ Сегодня у Вас получится стать авторитетом для любого человека, так что смело выдвигайте свои идеи.

РЫБЫ Будьте активными, но, если других это начнёт раздражать, «включите своё обаяние и тактичность.

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