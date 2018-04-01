Украина Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

2018-04-01 10:30 3537

 

Вербное воскресенье отмечается накануне Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год меняется. В 2018 году Пасху мы отмечаем 8 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 1 апреля.

Вербное воскресенье 2018: традиции праздника 1 апреля

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

Вербное воскресенье 2018: приметы и поговорки дня

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".

Вербное воскресенье 2018: почему именно верба

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют "ветвями добродетели": они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого, вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выкидывайте их, можно только сжечь.
Вербное воскресенье 2018: как отмечают украинцы

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать в праздник 1 апреля

В этот день нельзя работать: убирать, готовить, шить;

Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина);

Как и в остальные дни Великого поста, нельзя есть продукты животного происхождения (можно есть рыбу);

Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.

Еще по теме

Гривна может укрепиться: насколько «упадет» доллар после праздников

2018-03-11 14:00 15603

8 Марта: что нельзя делать в праздник

2018-03-08 20:00 3617

Порошенко поздравил украинок с праздником, разместив фото девушки в форме с собакой

2018-03-08 16:00 2314

Неизвестные факты о 8 марта: как акция протеста стала Международным женским днем

2018-03-08 11:15 2671

Еще новости в разделе "Украина"

Укрзализныца поднимет цены на билеты

2018-04-01 15:00 527

В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу

2018-04-01 14:30 707

Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году

2018-04-01 11:30 906

Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

2018-04-01 10:30 3537
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Укрзализныца поднимет цены на билеты 2018-04-01 15:00 527
В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу 2018-04-01 14:30 707
Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году 2018-04-01 11:30 906
Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник 2018-04-01 10:30 3537

Лента

15:00 Укрзализныца поднимет цены на билеты
14:30 В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу
14:00 МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ
13:30 Порошенко показал, сколько потратил на туризм
12:30 Высланные российские дипломаты вылетели из США двумя спецрейсами
12:00 День, когда лучше быть осторожным. Гороскоп на 1 апреля, воскресенье
11:30 Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году
11:00 Скандальный губернатор Кемеровской области пошел в отставку
10:30 Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
видео 10:00 Джошуа одержал победу над Паркером и стал обладатем трех поясов