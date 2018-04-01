Мир Высланные российские дипломаты вылетели из США двумя спецрейсами

2018-04-01 12:30 752

 

Два самолета с высланными российскими дипломатами и их семьями на борту вылетели из США в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

Всего США в субботу покинул 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента РФ.

Один самолет с российскими дипломатами, вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Ил-96 ранее взял на борт российских дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства России при ООН с семьями.

Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из вашингтонского аэропорта имени Даллеса в Москву в субботу около полуночи по Киеву.

Как сообщалось, 26 марта США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Россия ранее уже объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве после аналогичного шага Лондона.

Россия также требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.

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