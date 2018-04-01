Украина Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году

2018-04-01 11:30 909

Творение добрых дел и пост как новое мировоззрение

"Божьей милостью мы достигли периода духовной весны! — напутствует владыка Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры. — Закончилась зима, прошел март, который открыл многим новый смысл жизни: пост и молитву — те два крыла, которые дают христианину возможность подняться на высоту духовного мировоззрения. Ведь для неверующего пост — лишь диета, которая на время стройнит тело! Неверующий много делает для тела, а для души — ничего. А для христианина все иначе. Жизнь во Христе, жизнь со Христом и творения добрых дел — самое дорогое, дороже стройности телесной. В пост должны дать нищим одежду, еду, ввести странника в дом, нуждающимся — помогать.

Христос это делал и нам заповедал, чтобы продолжать образ жизни богочеловека на земле, тем самым спасаясь. Апостол Павел говорит: "Будьте подобны мне, как я подобен Христу". В этом месяце мы будем праздновать Пасху. Радостнее Светлого Христова Воскресения нет во всем году! В самую полночь, едва раздастся торжественный благовест, весь православный мир воскликнет: "Христос воскресе!".