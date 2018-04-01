Украина Укрзализныца поднимет цены на билеты

2018-04-01 15:00 527

«Укрзализныця» вряд ли успеет подготовить повышения тарифов на пассажирские перевозки до 1 апреля, но оно неизбежно. Цены давно не повышали.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает «Економіка сьогодення».

«Объективно с 1 апреля вряд ли успеют, но повышение будет, оно неизбежно. Потому что несмотря на рост всех других сопутствующих расходов, как и стоимость электроэнергии, и ремонтов изношенного абсолютно подвижного состава «Укрзализныци», цены не повышались с 2014 года «, — сказал он.

«Для меня это неприятная ситуация, потому что все-таки я бы хотел, чтобы сначала железная дорога повысила качество пассажирских услуг, улучшила качество вагонов, а затем повышала цены. Потому что эти процессы должны идти одномоментно «, — отметил Емельян.