Украина Укрзализныца поднимет цены на билеты

2018-04-01 15:00 527

 

«Укрзализныця» вряд ли успеет подготовить повышения тарифов на пассажирские перевозки до 1 апреля, но оно неизбежно. Цены давно не повышали.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает «Економіка сьогодення».

«Объективно с 1 апреля вряд ли успеют, но повышение будет, оно неизбежно. Потому что несмотря на рост всех других сопутствующих расходов, как и стоимость электроэнергии, и ремонтов изношенного абсолютно подвижного состава «Укрзализныци», цены не повышались с 2014 года «, — сказал он.

«Для меня это неприятная ситуация, потому что все-таки я бы хотел, чтобы сначала железная дорога повысила качество пассажирских услуг, улучшила качество вагонов, а затем повышала цены. Потому что эти процессы должны идти одномоментно «, — отметил Емельян.

Еще по теме

МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ

2018-04-01 14:00 680

Снова подорожание: когда вырастут цены на ж/д билеты

2018-03-28 18:30 2453

В Украине ажиотаж на подержанные электромобили - за год число таких авто удвоилось

2018-03-28 11:14 1770

В Кабмине приняли временное решение по ценам на газ для населения

2018-03-27 20:30 4938

Еще новости в разделе "Украина"

Укрзализныца поднимет цены на билеты

2018-04-01 15:00 527

В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу

2018-04-01 14:30 704

Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году

2018-04-01 11:30 906

Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

2018-04-01 10:30 3537
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Укрзализныца поднимет цены на билеты 2018-04-01 15:00 527
В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу 2018-04-01 14:30 704
Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году 2018-04-01 11:30 906
Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник 2018-04-01 10:30 3537

Лента

15:00 Укрзализныца поднимет цены на билеты
14:30 В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу
14:00 МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ
13:30 Порошенко показал, сколько потратил на туризм
12:30 Высланные российские дипломаты вылетели из США двумя спецрейсами
12:00 День, когда лучше быть осторожным. Гороскоп на 1 апреля, воскресенье
11:30 Праздники и памятные дни апреля: каждый день страстной седмицы и самый светлый праздник в году
11:00 Скандальный губернатор Кемеровской области пошел в отставку
10:30 Вербное воскресенье 2018: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
видео 10:00 Джошуа одержал победу над Паркером и стал обладатем трех поясов