Мир фото Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу

2018-04-02 08:12 586

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1», которая находилась на одном из последних своих витков,  рухнула над южной частью Тихого океана. Большая часть обломков станции, которая пробыла в космосе более шести лет, сгорела при входе в атмосферу.

Станция Тяньгун-1 (Небесный дворец) вошла в атмосферу Земли в понедельник, 2 апреля, в 3.15 по киевскому времени. Об этом говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР.

Ранее подсчеты независимой исследовательской организации The Aerospace Corporation показали, что падение могло произойти между 42-43 градусом широты - либо северной, либо южной. В этих небольших промежутках расположены такие города, как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи.

СПРАВКА:

Станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года в качестве первой попытки Китая организовать собственное присутствие в космосе. Масса станции − 8,5 тонны, длина − 10,4 метра, жилой объем − 15 кубических метров.

За время работы к ней успешно пристыковались три грузовых корабля. В 2016 году было объявлено об успешном завершении миссии, однако спустя несколько месяцев после этого стало известно, что Китай потерял контроль над станцией. В том же году связь со станцией была потеряна.

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