Украина Пасхальное перемирие: Сепаратисты сбили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

2018-04-02 09:13 449

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что по данным украинской стороны СЦКК, за три дня с начала действия Пасхального перемирия сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит.

Отмечается, что огонь по беспилотникам велися во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения в районах, временно неподконтрольных Украине.

"Вблизи населенного пункта Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", − отметили в СЦКК.

Подчеркивается, что "наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе десяти единиц БМП, а также подготовку подразделений российско-оккупационных войск".

В СЦКК указали, что сепаратисты препятствуют работе международных наблюдателей и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности.

Напомним, на Донбассе с 30 марта начало действовать очередное перемирие, приуроченное к предстоящим пасхальным праздникам. За первые же сутки действия перемирия на Донбассе из-за обстрелов один украинский военный получил ранения. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один и получили ранения еще трое военнослужащих.