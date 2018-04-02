Еврокомиссия отреагировала на войну генпрокурора Луценко и главы САП Холодницкого

Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким "не производит хорошее впечатление".
"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.
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Напомним, Холодницкого 30 марта вызвала на допрос Генпрокуратура, однако он на допрос не явился.
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Перед этим сообщалось, что главу САП могут задержать и арестовать. Генпрокурор Юрий Луценко призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого. Сам глава САП заявил, что к отставке готов.
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