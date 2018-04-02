Украина Страстная неделя по дням: сегодня начался наиболее строгий пост перед Пасхой

2018-04-02 13:42 522

Сегодня, у православных верующих началась Страстная неделя − время наиболее строгого поста перед Пасхой, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа.

Все дни Страстной седмицы Церковь называет "великими". Первые три дня посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом и учениками. В ходе продолжительных церковных служб в эти дни прочитываются все четыре Евангелия.

Богослужения последующих дней связаны уже собственно с крестными страданиями Господа − Церковь вспоминает предательство Иуды, Тайную вечерю, взятие Иисуса под стражу, Его осуждение, страдания на кресте, смерть, погребение Спасителя и сошествие во ад.

Чистый четверг принято начинать очень рано. Четверг – день купания. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год.

В четверг начинают готовить паски (куличи). Считается, что перед замесом теста необходимо помолиться и очистить душу, иначе паски не получатся.

Также в этот день принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.

Традиционно в четверг принято покупать детям обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.

Пятница - в народе этот день известен как Страстная пятница. Это самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать и слушать музыку.

В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи. Считается, что "тот, кто смеется в пятницу, проплачет целый год".

Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница – плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.

По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.

В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа еще "пребывало во гробе", но душой он сошел в ад и вывел из него души праведников. Уже во время утренней службы священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику Воскресения Христова, освящаются пасхальные яства.