Экономика Китай вступил в торговую войну с США, введены повышенные пошлины

2018-04-02 11:42 750

Китай со 2 апреля 2018 года повышает пошлины на 128 наименований товаров, ввозимых с территории США.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов КНР, фрукты и продукция, которая изготавливается из них, всего 120 наименований, будет облагаться пошлиной в 15%. Свинина и продукция из нее, изготовленная в США, будет облагаться тарифом в 25%.

"Со 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров," - говорится в сообщении ведомства.

Что касается политики Китая по снижению пошлин в отношении товаров из других стран, то она не изменится, пообещали в Минфине.

"Принятая нами мера призвана восполнить ущерб, который нанесен нашей стране введением в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из КНР", - подчеркивается в заявлении.