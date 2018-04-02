Украина Стартовал весенний призыв на срочную службу в армию - кого и куда направят

2018-04-02 10:41 846

Сегодня, 2 апреля 2018 года, стартует весенний призыв на срочную службу, который продлится до конца мая.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 миллионов гривен на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

Согласно решению Кабмина, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек.

Из них в ВСУ - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, в Нацгвардию - 4000 человек.

Кроме того, Генштаб Вооруженных сил планирует призвать до 500 человек офицерского состава.