Политика На этой неделе Рада может отменить е-декларирование и назначить внеочередные выборы

2018-04-02 12:43 672

На этой неделе Рада может изменить законодательство касательно обязательного е-декларирования для представителей общественных организаций и рассмотреть законопроект о дипслужбе.

Как указано в повестке дня парламента на 3-6 апреля, депутаты начнут свою рабочую неделю во вторник с рассмотрения законопроекта о пенсиях для уволенных с военной службы. После этого планируют уделить внимание законопроектам об отсрочке крайнего срока подачи е-деклараций представителями общественных организаций и документам об отмене такой обязанности.

В этот же день могут рассмотреть блок вопросов экологической политики; постановление об утверждении председателя и состава Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины.

План работы на 3 апреля содержит законопроекты об использовании земель обороны и ответственности за преступления против военнослужащих во втором чтении.

Кроме того, в этот день Рада может назначить внеочередные местные выборы.

Пленарная среда - день ратификаций. На рассмотрении народных избранников будут проекты законов о ратификации соглашений с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, с Румынией - в сфере военных перевозок. В повестке дня несколько законопроектов в первом чтении - в частности, о защите жилищных прав студентов и повышения спортивного мастерства молодежи.

Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг депутаты намерены рассмотреть реформу парламента. Дальше - вопрос нацбезопасности и обороны. В перечне нет законопроекта "О нацбезопасности", однако можно ожидать, что при условии принятия комитетом вывода в среду, уже в четверг вопрос вынесут под купол.

Также в этот день политики попытаются ратифицировать соглашение с Международным банком реконструкции и развития и Торгового соглашения с Таиландом. Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о дипломатической службе и об учреждении бизнес-омбудсмена.

Также не впервые в плане работы на неделю - законопроекты об идентификации полицейских и нацгвардейцев.

В пятницу традиционно состоится Час вопросов к правительству.

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