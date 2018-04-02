Курьезы фото Свобода слова в США: на обложку New York Magazine поставили Трампа со свиным рылом

2018-04-02 14:15 425

Американские журналисты в очередной раз доказали миру, что в США Свобода слова - не просто пустой звук и красивый слоган. Влиятельный журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

Не опасаясь политических преследований, судов и скандалов на высоком уровне, журналисты прямым текстом назвали лидера США глупцом и обвинили в коррупции.

"Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", - говорится в надписина обложке журнала.

Журналист издания Яшар Али в Соцсети привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике и обнародовал оскорбительный для президента коллаж.