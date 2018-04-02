Украина Как выбрать семейного доктора, кому это выгодно, зачем нужно и что будет, если не сделать

2018-04-03 08:10 640

Уже сегодня украинцам нужно выбирать себе семейного врача. Со 2 июля на каждого пациента из бюджета будут выделять по 370 гривен в год. Раннее сумма зависела от размеров больницы, количества медиков и койко-мест. В Минздраве убеждают, что отныне вырастут зарплаты медиков и качество предоставляемых услуг. Как и ожидалось, медреформа принесла больше вопросов, нежели ответов. Разобраться в том, что и как изменится и понять что нужно делать сегодня толком не могут как пациенты, так и сами доктора. Ниже ответы на основные вопросы.

Кто такой врач первичной медицинской помощи?

Это специалист, который владеет полной информацией о вашем здоровье и может определить, на какой стадии требуется вмешательство профильного специалиста. Главная задача врача ПМП – вовремя предотвратить заболевание или обнаружить его на ранней стадии. Если раньше пациент мог сразу пойти к профильному специалисту по собственной инициативе, то уже с июля для этого ему будет необходима справка врача ПМП. Каждый из членов семьи может выбрать специалиста отдельно. Поэтому семейный врач – это, скорее, общее название.

Как выбрать семейного врача?

В Минздраве рекомендуют посоветоваться с друзьями, знакомыми, почитать, что пишут о конкретном враче в Соцсетях, а уже потом сделать свой выбор. Также можно опираться на собственный опыт: если медик, у которого вы лечились ранее, вполне вас устраивает, то договор можно заключить с ним.

Зависит ли выбор врача от регистрации (прописки)?

Согласно закону, выбрать специалиста можно независимо от места регистрации пациента, проживания или уплаты обслуживания. Главным принципом выбора, по версии Минздрава, есть желание лечиться именно у этого врача и обязательное подключение учреждения, в котором он работает, к системе «Электронное здоровье» (данные о каждом пациенте отныне будут храниться не в папках или электронных коробках, как это было раньше, а в электронной системе). Проверить информацию о подключении медучреждения можно в регистратуре, у врача или на сайте .

Для чего подписывать декларацию с врачом?

Декларация – это документ, который удостоверяет желание пациента обслуживаться именно у этого специалиста. Поэтому подписывая ее, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что средства за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Декларация фактически является формой заявления.

Что будет, если не подписывать декларацию с доктором?

Согласно реформе, начиная с 2020 года бесплатно получить помощь профильных специалистов в госклиниках (кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога, дерматолога или невропатолога) можно будет только в том случае, если соответствующее направление дал семейный врач. Исключение – экстренная помощь, она останется условно бесплатной (как сейчас).

Есть мнение, что не подписавшие декларации не смогут бесплатно попасть к профильным докторам. Направление туда будет выписывать именно семейный врач (для детей педиатр).

Если же вы посещаете частную клинику, сдаете анализы в многочисленных комменческих лаботаториях и не толпитесь в очередях государственных больниц, словом, сами легально оплачиваете для вас ничего не изменится. Смысла бежать и фактически заключать договор с первым попавшимся доктором из госбольницы просто нет смысла.

Какие документы нужны для подписания декларации?

Пациенту необходимо взять с собой паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон. Для подписания декларации для ребенка вам также понадобится свидетельство о его рождении.

Как будет происходить подписание декларации?

Вы заявляете в регистратуре о своем желании подписать декларацию. Уполномоченный работник медучреждения вводит ваши данные в электронную систему, после чего на ваш мобильный телефон придет сообщение с кодом, который нужно продиктовать. Из электронной системы распечатают декларацию с вашими данными, вы внимательно проверяете их (при необходимости можно внести изменения), подписываете два экземпляра. Один вы забираете себе, другой остается в медучреждении. Работник медучреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и направляет ее в е-систему.

Может ли врач отказать вам в подписании декларации?

Такая вероятность существует только в том случае, если врач уже набрал оптимальное количество пациентов. Семейный врач может обслуживать 1,8 тыс. пациентов, терапевт – 2 тыс., педиатр – 900. Исключение составляют врачи, которые работают в селах. Им придется обслуживать даже 2 тыс. людей. В Минздраве обещают, что без медпомощи не останется никто.

Предоставит ли врач ПМП помощь без подписанной декларации?

В медицинской помощи пациенту не откажут, однако подписать декларацию сразу же после первого приема ему все равно предложат. С 2020 года (когда уже реформа заработает на всех звеньях) попасть к специализированным врачам без направления от врача ПМП (за государственный счет) пациент не сможет. Или он подписывает декларацию и уже с направлением бесплатно идет к хирургу, гинекологу, травматологу и т. п., или же самостоятельно оплачивает их услуги.

Услуги неотложной или экстренной медицинской помощи будут покрываться государством на 100%.

Сможет ли пациент сменить врача?

Декларация не является юридическим документом и не подписывается "на всю жизнь". Она действует до тех пор, пока пациент не решит сменить своего врача (если его, скажем, не устраивает качество предоставляемых услуг). Пациент сможет заключить декларацию с другим медиком, при этом не аннулируя предыдущий договор. Изменения автоматически зафиксируются сами – сразу после подписания новой декларации.

Будут ли врачи выезжать на вызовы?

Врачи сами будут решать, ехать на вызов или нет. Пациент должен позвонить и записаться на прием или же убедить медика в необходимости обследоваться дома. Оценку ситуации врач будет осуществлять на основании озвученной ему информации. После этого он будет предлагать пациенту наиболее приемлемый вариант: например, не ждать его приезда, а вызвать "скорую". Служба "скорой" будет работать в привычном режиме.

Что делать, если ваш врач в отпуске или заболел?

Медучреждение должно обеспечить замену врача, если он ушел в отпуск, заболел или по другим причинам не может принять пациента. Последнего должны предупредить об этом заранее.

Будут ли работать медучреждения в выходные?

Большинство заведений в выходные не будут работать полный рабочий день. Одновременно могут быть созданы дежурные кабинеты, где будут принимать пациентов вне определенных часов, в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Можно ли выбрать частного врача за государственный счет?

Такая возможность существует. Для этого частная больница должна заключить соглашение с государством. В Минздраве уверяют, что частные медучреждения будут работать по тем же тарифам на первичном звене, как и государственные.

Справедливости ради стоит отметить, что многие вопросы, по-прежнему остаются без ответов. К примеру, как можно выбрать "своего" врача, если сведений о нем нет в открытом доступе? В регистратуре ведь зачастую есть только фамилия, имя и отчество. Впрочем, как и слухам и отзывам в Сети верить можно далеко не всегда.