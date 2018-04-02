Экономика Обязательный для финмониторинга лимит могут повысить до 300 тысяч гривен

2018-04-03 10:12 370

Сменивший руководство Нацбанк Украины намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 до 300 тысяч гривен.

"Сейчас государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Так, вслучае введения новых правил лимит операций, подпадающих под обязательный финмониторинг, увеличится до 300 тысяч. Напомним, проводя операцию на сумму свыше этого лимита (сейчас 150 тыс. грн) банки, нотариусы и т.п. обязаны докладывать в налоговую. А те в свою очередь могут явиться к покупатею с вопросом о происхождении у вас денег. Проще говоря, купить незаметно для финмониторинга новую машину или квартиру при нынешних условиях не получится. С повышением лимита до 300 тыс это станет более реальным.

При этом персональные данные украинцев будут проверять при покупке дорогих ювелирных изделий, а также в случае лотерейных выигрышей или обмена более-менее значительных сумм валют.

Минфин представил для публичного обсуждения законопроект относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В разработанном законопроекте существенно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга (учреждения, которые должны проверять своих клиентов). К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам, юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты.