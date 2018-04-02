Политика Добкин собрался свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

2018-04-02 16:56 625

 

Нардеп Михаил Добкин (фракция «Оппозиционный блок») готов дать свидетельские показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в посте, размещенном на его странице в Facebook.

«В рамках судебного рассмотрения дела по обвинительному акту в отношении Виктора Януковича могу предоставить Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года, которые касались президента Украины Виктора Януковича, в том числе, о его поездке 22 февраля 2014 года в Харьков…», — говорится в ответе депутата на обращение адвоката В.Януковича Виталия Сердюка.

М.Добкин считает, что обстоятельства, о которых он может сообщить, «повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в частности, и в Крыму».

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