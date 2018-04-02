Политика Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу

2018-04-02 17:35 528

 

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу, пишет Радио Свобода.

"Наша пенсионная реформа - это ноу-хау, придуманное в Украине", - заявил глава Минсоцполитики.

По словам Ревы, МВФ настаивал, чтобы в Украине повысили пенсионный возраст. Кроме того он отметил, что в правительстве предложили дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Когда мы вели переговоры по закону, МВФ впервые в истории - до этого он этого не делал - обнародовал свою позицию. Они считали, что при проведении пенсионной реформы мы должны повысить пенсионный возраст. Мы тогда публично заявили, что это неправильно. И они спросили, которые наши альтернативные предложения. Мы предложили дифференцированный выход на пенсию в зависимости от страхового стажа", - заявил Рева.

Кроме того было отмечено, что МВФ не сложно убедить, если в разговоре с ними прибегнуть к цифрам и расчетам.

"Ну согласитесь, если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит больше устал, моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - уверен Рева.

Еще по теме

Главные подозреваемые по факту пожара в Кемерово рассказали о своей вине

2018-03-28 20:00 2842

Гонтарева назвала в Раде фамилии всех олигархов должников - не вернули НБУ 45,2 млрд

2018-03-15 13:44 15287

Магазины перепишут ценники, не дожидаясь старта монетной реформы

2018-03-14 17:30 3223

Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада на этой неделе

2018-03-13 08:09 5387

Еще новости в разделе "Политика"

Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко

2018-04-02 17:43 474

Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу

2018-04-02 17:35 528

Добкин собрался свидетельствовать по делу о госизмене Януковича

2018-04-02 16:56 622

Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

2018-04-02 16:30 664
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко 2018-04-02 17:43 474
Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу 2018-04-02 17:35 528
Добкин собрался свидетельствовать по делу о госизмене Януковича 2018-04-02 16:56 622
Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу 2018-04-02 16:30 664

Лента

18:10 Монетизация льгот на проезд: эксперт указал на недостатки новации
17:52 Завтра Украину зальет дождями и прогреет до +17
17:48 Трамп пригласил Путина в Белый дом
17:43 Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко
17:41 Конец отопительного сезона: кого ждут холодные батареи
17:38 Когда украинцам придется парковаться по-новому: названа дата
17:35 Рева назвал инновационной украинскую пенсионную реформу
16:56 Добкин собрался свидетельствовать по делу о госизмене Януковича
16:54 Стало известно, сколько квартир и машин государство получило от конфискации
16:30 Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу