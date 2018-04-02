Украина Когда украинцам придется парковаться по-новому: названа дата

2018-04-02 17:38 540

 

Стало известно, когда в Украине вступит в сил закон о парковке

Так, документ о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации опубликовали в газете «Голос Украины». Соответственно, закон вступит в силу через 180 дней с момента публикации — 27 сентября 2018 года.

Напомним, он предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, с зафиксированными в автоматическом режиме нарушениями правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки.

Изменятся и размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения при их уплате в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи значительного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.

После временного задержания авто предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном сайте исполнительного органа местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев.

Как уже сообщала Politeka, в сети призвали разбираться с водителями, которые нагло паркуются, при помощи оружия
Так, в одной из групп опубликовали фотографию, сделанную в «Петровском квартале». В кадре автохам, который предпочитает парковаться «елочкой», и ручной противотанковый гранатомет в окне соседнего дома.

«А как вы боретесь с кривой парковкой?», — говорится в сообщении к фото.

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