Украина Конец отопительного сезона: кого ждут холодные батареи

2018-04-02 17:41 663

Уже завтра, 3 апреля в Украине закончится отопительный сезон

Как стало известно, подачу тепла начнут прекращать после десяти утра

Однако, это коснется не всех жителей Украины. Остановка отопительного сезона произойдет во Львове.

В то же время, власти города сообщают, что в бюджетные учреждения могут продолжить подавать отопление, но для этого нужны обращения от руководителей заведений.

«Мы автоматически регулируем температуру, чтобы люди не платили лишние средства и город не тратил деньги. Но мы должны гарантировать тепло во всех наших поликлиниках, больницах», — заявили чиновники.

Отопительный сезон длился в Львове с 10 октября. В течение отопительного сезона 2017-2018 года «Львовтеплоэнерго» подавало отопление в 1618 жилых дома, горячую воду в 1108 домов, 197 образовательных учреждений (школы, садики) и 51 медицинское учреждение (больницы, поликлиники).

Напоминаем также, что с 1 апреля выросли цены на газ для промышленности. Правительство пока не анонсировало повышение тарифов для населения, но это все равно придется сделать. Так, по мнению эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, Кабмин имеет все основания повысить цены на газ уже после 1 апреля.

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщала, что некоторые местные советы в Украине манипулируют с тарифами на коммунальные услуги для населения. В частности, местные власти устанавливают завышенные тарифы на тепло для населения. Больше других в этом плане «отличились» чиновники из Борислава (Львовская область), Каменского (Днепропетровская область) и Кропивницкого.

В компании «Киевэнерго заявили, что задолженность столичных потребителей за использованную тепловую энергию увеличилась на 437 млн гривен до 5,62 млрд гривен. При этом наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед «Киевэнерго» имеют население и ЖЭО столицы — 2,9 млрд гривен (2,1 млрд гривен за отопление, 800 млн гривен за горячую воду) и 826 млн гривен соответственно. Лидерами среди должников оказались жители Шевченковского и Деснянского районов столицы.