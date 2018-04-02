Политика Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе Луценко

2018-04-02 17:43 477

 

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в понедельник.

"По закону у них (КДКП - ред.) есть 2 месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", - сказал он.

"Насколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют... Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании (в должности - ред.) после окончания всех этих процедур", - добавил Холодницкий.

Как известно, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и зааверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

 

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