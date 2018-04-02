Мир Трамп пригласил Путина в Белый дом

2018-04-02 17:48 543

 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину встретиться в Белом доме. Об этом сообщил помощник главы российского президента Юрий Ушаков, пишет РБК.

"В ходе телефонного разговора (который прошел еще 20 марта, - ред.) сам Трамп предложил провести встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле", - отметил российский чиновник.

При этом Ушаков подчеркнул, что со времени телефонного разговора конкретных обсуждений подготовки визита не велось.

"Хотелось бы верить, что (обсуждения - ред.) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы сделали без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога", - заявил помощник российского президента.

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