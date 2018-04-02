Украина Завтра Украину зальет дождями и прогреет до +17

2018-04-02 17:52 507

Во вторник, 3 апреля, на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, похолодание и переменная облачность.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра на странице в Facebook.

Осадков на большей части не ожидается, только в восточных областях ночью и утром пройдут дожди. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/сек.

В Киеве без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем +10°...+12°.

Средняя температура ночью по Украине от 3° тепла до 2° мороза.

В Карпатах ожидается 2-7° мороза ночью, днем +8°...+13°, на Закарпатье и Прикарпатье 14-17° тепла, в восточных областях до 9° тепла.