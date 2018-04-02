Украина В Кабмине хотят ввести алименты на содержание пожилых родителей

2018-04-02 20:30 671

 

Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода в деталях".

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал Рева.

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям больше 500 млн гривен было перечислено такими непутевыми родителями", - заявил Рева.

Напомним, 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.

Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

Ранее Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

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