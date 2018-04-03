Политика Очередной саммит «нормандской четверки» проведут без России

2018-04-02 21:45 432

 

Лидеры ФРГ, Франции и Украины могут провести встречу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе без участия России.

По словам источника издания "Комерсантъ", Москва якобы не имеет ничего против подобного рода встреч, потому что данный вопрос решается в совсем другом месте. Он также отметил, что такой формат переговоров может состояться в немецком городе Ахене в мае.

"Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся", – сказал источник.

Он также отметил, что подготовительная работа к трехстороннему саммиту должна быть проведена во время визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко, который состоится 10 апреля.

Предположительно, лидеры трех стран встретятся "на полях" традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого.

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