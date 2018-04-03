Политика Вопрос введения миротворцев на Донбасс будут решать в ФРГ и без Путина

2018-04-03 10:41 253

Уже чем через месяц в небольшом городе на западе Германии соберутся лидеры ФРГ, Франции и Украины для переговоров размещению миротворцев ООН на Донбассе.

Особенность этой встречи в том, что она пройдет не в привычном «нормандском формате». На этот раз на саммит не приглашен российский президент Путин.

Вероятно, причиной стал скандал с отравлением в Лондоне экс-разведчика Скрипаля, а также неадекватная позиция официальной Москвы по этому вопросу. Напомним, РФ в принципе не против миротворческого контингента, однако настаивает чтобы он присутствовал лишь на условной линии разграничения. Все другие стороны подвергают это критике, заявляя, что в таком случае присутствие миротворцев бесполезно. Они смогут обеспечить мир только в случае присутствия на всей территории региона, а также контролируя российско-украинскую границу.

Как сообщил источник, близкий к администрации президента Украины, «подготовительная работа» к трехстороннему саммиту в Ахене (ФРГ) должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

За годы необъявленной войны РФ и Украины состоялось несколько встреч и телефонных разговоров лидеров трех стран, однако, с момента прихода к власти во Франции Эмманюэля Макрона (в мае 2017 года) контактов в подобном формате не было.

Предположительно, встреча пройдет «на полях» традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого — правившего из Ахена основателя Франкской империи. Награждение победителей, которых выбирает специальный комитет, проводится ежегодно в мае, и Петр Порошенко не в первый раз отправляется в Ахен поздравить лауреатов премии и встретиться с европейскими лидерами. Как сообщается на сайте оргкомитета премии, в этом году «за вклад в объединение Европы» получит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Получить оперативный комментарий в Елисейском дворце и ведомстве федерального канцлера не удалось (во Франции и ФРГ продолжаются пасхальные праздники).

«С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны,— поясняет депутат Верховной Рады Украины от Блока Порошенко Александр Черненко.— Поэтому неудивительно, что он старается использовать все международные форматы, и в первую очередь нормандский, для достижения этой цели».

Источники в МИД Украины, считают, что «урезанный нормандский формат» на саммите в ФРГ вовсе не означает, что решения по Донбассу будут приниматься тайком от Москвы.

«Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным. Однако, я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля. Более того, президент Франции Эмманюэль Макрон, который также в мае собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, наверняка обсудит с Путиным тему миротворцев», — говорит украинский дипломат.

В российском МИД традиционно дали понять, что не придают значения договоренностям официального Киева с лидерами ЕС. Якобы без соответствующего решения Совбеза ООН этот вопрос никак не решится, какие бы переговоры и кто не проводил. Чтож, посмотрим, до мая осталось меньше месяца.

Источник: kommersant