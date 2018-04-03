Украина КАРТА Весна идет! Сегодня солнечно и без осадков, температура поднимется до +17°C

2018-04-03 11:42 672

Сегодня, 3 апреля, на территории всей Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +17°C.

Как говорится в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра, на западе Украины ожидается температура от +13°C до +17°C, без осадков.

На востоке будет прохладнее — от +6 до +10в. В северной части также без осадков, температура от +8°C до +10°C.

В южных областях переменная облачность, температура составит от +11°C до +13°C.

В Киеве будет солнечно, дневная температура сегодня составит от +10°C до +12°C. Ночью температура опустится до нуля.