Украина Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая

2018-04-03 13:15 433

На Закарпатье за прошедшую неделю зафиксировано 94 новых случая заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского областного центра здоровья.

"За прошедшую неделю в области зарегистрировано 94 случаев кори, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", - говорится в сообщении.

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83% больных не имеют прививок против кори. Напомним, в конце марта в Минздраве сообщали, что с начала года в Украине корью заболели 7 тыс. 752 человека.

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1 тыс. 662), Закарпатской (1 тыс. 396), Одесской (1 тыс. 110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.

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