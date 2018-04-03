Курьезы I'LL BE BACK! - железный Арни пошутил после сложной операции на открытом сердце

2018-04-03 15:46 538

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели непростую операцию на открытом сердце.

"Это правда: я вернулся! Когда засыпал, думал, что проснусь с маленьким порезом, а проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся и за это нужно быть благодарным. Спасибо докторам и медсестрам. И меня переполняет благодарность за все добрые пожелания (которые получил актер – ред.)", – написал он в Twitter.

Ранее Шварценеггеру сделали операцию на открытом сердце. После пробуждения актер сразу же пошутил.

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