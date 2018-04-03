Украина Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч

2018-04-03 13:44 421

Работники Киевского управления Департамента киберполиции и следователи Голосеевского управления полиции Киева установили личность 23-летнего киевского хакера.

"Используя фейковые страницы и электронные письма, якобы от администрации "Instagram", злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего отправлял потерпевшим Email-сообщения, в которых предлагал за 10 тысяч гривен разблокировку страницы", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В результате обыска по месту жительства хакера обнаружено компьютерную технику и мобильные телефоны с различными картами, которые злоумышленник использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также изъят блокнот с черновыми записями, где он записывал все операции по движению средств.

После экспертизы изъятой компьютерной техники будет принято решение об объявлении хакеру о подозрении.

"Продолжается досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины", - говорится в сообщении.