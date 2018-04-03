Политика В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина

2018-04-03 11:13 709

В России возбудили уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Следственный комитет РФ обвинил главу силового ведомства в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России". 

Как заявили в российском ведомстве, Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента.

"В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации", – сказано в заявлении Следкома.

Напомним, в знак протеста против незаконного голосования в аннексированном Крыму министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился не пускать для голосования на выборах граждан РФ, проживающих в Украине, кроме дипломатов.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

Еще по теме

Травля Холодницкого: против главы САП открыли еще и дисциплинарное производство

2018-04-02 15:45 1091

Военного варианта решения конфликта на Донбассе нет, — Аваков

2018-03-27 10:00 3089

Губернатора Алексея Савченко допросили по делу о смерти героя-летчика

2018-03-26 15:46 1899

Кличко рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах в 2019 году

2018-03-25 13:00 2623

Еще новости в разделе "Политика"

После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката

2018-04-03 12:43 634

фото Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом

2018-04-03 12:14 792

В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина

2018-04-03 11:13 709

Вопрос введения миротворцев на Донбасс будут решать в ФРГ и без Путина

2018-04-03 10:41 760
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката 2018-04-03 12:43 634
фото Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом 2018-04-03 12:14 792
В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина 2018-04-03 11:13 709
Вопрос введения миротворцев на Донбасс будут решать в ФРГ и без Путина 2018-04-03 10:41 760

Лента

14:45 Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин
14:16 Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа
13:44 Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч
13:15 Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая
12:43 После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката
фото 12:14 Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом
КАРТА 11:42 Весна идет! Сегодня солнечно и без осадков, температура поднимется до +17°C
11:13 В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина
10:41 Вопрос введения миротворцев на Донбасс будут решать в ФРГ и без Путина
10:12 Обязательный для финмониторинга лимит могут повысить до 300 тысяч гривен