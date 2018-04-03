Политика В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина

2018-04-03 11:13 709

В России возбудили уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Следственный комитет РФ обвинил главу силового ведомства в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

Как заявили в российском ведомстве, Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента.

"В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации", – сказано в заявлении Следкома.

Напомним, в знак протеста против незаконного голосования в аннексированном Крыму министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился не пускать для голосования на выборах граждан РФ, проживающих в Украине, кроме дипломатов.

В этих условиях МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.