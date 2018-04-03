Украина Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин

2018-04-03 14:45 288

В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на 3 месяца. 

"Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год – солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не появившись вовремя в расположении в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению", - сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк в Facebook.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, однако наказания это особо не смягчило.

Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области при назначении ему наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом – по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще по теме

Знаменитый Печерский суд Киева продлил арест Севериона Дангадзе до конца лета

2018-03-30 08:41 1647

Савченко во время суда обратилась к Путину

2018-03-29 18:30 3245

Россияне отреагировали на задержание Украиной их судна

2018-03-29 16:30 2422

Стала известна дата суда по делу о подготовке госпереворота Савченко

2018-03-29 09:11 1874

Еще новости в разделе "Украина"

Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин

2018-04-03 14:45 288

Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа

2018-04-03 14:16 328

Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч

2018-04-03 13:44 421

Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая

2018-04-03 13:15 433
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин 2018-04-03 14:45 288
Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа 2018-04-03 14:16 328
Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч 2018-04-03 13:44 421
Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая 2018-04-03 13:15 433

Лента

14:45 Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин
14:16 Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа
13:44 Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч
13:15 Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая
12:43 После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката
фото 12:14 Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом
КАРТА 11:42 Весна идет! Сегодня солнечно и без осадков, температура поднимется до +17°C
11:13 В России завели уголовное дело на Арсена Авакова - помешал выборам Путина
10:41 Вопрос введения миротворцев на Донбасс будут решать в ФРГ и без Путина
10:12 Обязательный для финмониторинга лимит могут повысить до 300 тысяч гривен