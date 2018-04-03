Политика фото Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом

2018-04-03 12:14 783

Сегодня в столице проходит марш националистов. В настоящий момент колонна правых двинулась к Кабинету министров и Администрации президента.

Лидер Свободы Олег Тягнибок анонсировал переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом. По словам Тягнибока, провести их помогут народные депутаты от партии, у которых есть возможность пройти в здание правительства.

Акция правых сил проходит под лозунгом "За украинское будущее без олигархов!".

Тягнибок в эфире украинского телеканала  пояснил, что будний день для проведения акции был выбран из-за возможности пообщаться с властью.

По информации пресс-службы Свободы, основная цель мероприятия - добиться принятия "антиолигархического пакета коренных преобразований".

Изначально колонна собралась возле стадиона Динамо на улице Грушевского. Организаторы сообщили, что ожидают на акции до 25000 человек. По оценкам полиции, пока на митинге около 2,5 тысяч человек.

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. В пресс-службе полиции Киева позже уточнили, что за порядком в центре столицы следят порядка 1500 силовиков.

В центре Киева силовики перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной. Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за перекрытия улиц изменили свои маршруты несколько автобусов: №№24, 55 и 62.

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