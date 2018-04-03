Политика После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката

2018-04-03 12:43 634

Как заявил сегодня после допроса в Генпрокуратуре глава Спецантикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, он отказывается принимать участие в следственных действиях, пока не будет изменена подследственность уголовного производства.

По его словам, сотрудник гГПУ, который ведет его дело, является фигурантом в производствах его ведомства, поэтому он не ожидает объективности в отношении себя.

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"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ.

Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Холодницкий после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

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"Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", - добавил он.

При этом глава САП заверил, что готов давать все показания.

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Холодницкий также отметил, что пришел на допрос без адвокатов. "Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты", - добавил он.

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