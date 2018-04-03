Экономика Украина значительно увеличила объемы транзита российского газа

2018-04-04 08:11 642

Транзитный объем природного газа в марте 2018 года увеличился на 21,3% по сравнению с мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд кубометров. 

"Укртрансгаз" своевременно и в полном объеме выполняет заявки на транспортировку газа, несмотря на систематическое в течение 2018 года и предыдущих лет несоблюдение Газпромом контрактных давлений в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

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Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн куб. м, что почти на 50 млн/сутки, или на 22% больше, чем в феврале 2018 года.

По результатам первого квартала 2018 года транзит газа из РФ по территории Украины сократился до 20,1 млрд куб. м, что на 3,1 млрд куб. м, или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

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Как сообщалось, российская компания "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявила об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

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