Мир Шутка Илона Маска на 1 апреля дорого ему обошлась - акции Tesla упали в цене

2018-04-03 15:13 679

Акции компании Илона Маска Tesla в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 2 апреля обвалились более чем на 5%.

Как оказалось, бумаги подешевели не из-за кризиса или проблем в компании. Это стало реакцией рынка на первоапрельскую шутку Илона Маска. За день акции просели более чем на 13 долл. — до 252 тыс. долл. за штуку.

Похоже, брокеры и другие биржевые игроки напрочь лишены чувства юмора.

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Market Watch подтвердила, что падение связано с шуткой Илона Маска в честь 1 апреля. Однако, аналитики говорят, что свою роль сыграл и резонанс вокруг ДТП в Калифорнии с участием автомобиля Tesla.

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