Политика ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний

2018-04-03 16:30 388

Глава САП требовал изменение подследственности для сохранения объективности. В этот же день Генпрокуратура выполнила это требование.

Генеральная прокуратура Украины изменила подследственность в расследовании уголовного производства, открытого в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом во вторник, 3 апреля сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.

В Генпрокуратуре также сообщили, что дело на Холодницкого завели по двум статьям.

"Да, подследственность изменена. Теперь процессуальное руководство за расследованием будет осуществлять генеральная инспекция Генпрокуратуры. Уголовное производство одно, но по двум статьям 384 (заведомо ложное показание) и 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса Украины ", - сказали в Генпрокуратуре.

Изменение подследственности было требованием Назара Холодницкого. Он заявлял, что не будет участвовать в следственных действиях, пока не будет изменена подследственность. По его словам, проводящий расследование прокурор является фигурантом производства антикоррупционного ведомства, поэтому объективности глава САП не ждет.

Ранее Холодницкий рассказал, что Генпрокуратура открыла на него дело по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования.