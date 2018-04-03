Украина В правительстве сказали, когда ждать повышения пенсионного возраста

2018-04-03 19:00 648

 

Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться, по крайней мере, еще 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - цитирует она слова главы министерства Андрея Ревы.

Однако, отмечает он, до того времени повышение пенсионного возраста украинцам не грозит. По его словам, это обеспечит проведенная в Украине пенсионная реформа - введение дифференцированной системы выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - поясняет министр.

Рева отметил также, что правительству удалось убедить МВФ, который требовал повышения пенсионного возраста, в правильности альтернативного подхода.

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