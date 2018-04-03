Мир Опубликовано видео начала пожара изнутри "Зимней вишни"

2018-04-03 17:30 418

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Видео сделано 25 марта в 16:00, когда началось возгорание.

В ролике показаны записи с трех камер наблюдения, установленных возле детской игровой зоны. В 15:59 дети начинают выбегать оттуда. Помещение вспыхивает в 16:02. На кадрах также видно, как по игровой зоне бегает женщина в темной футболке, помогая выводить детей.

Во второй части ролика показан вид на установленную в торговом центре карусель с ребенком. К ней подбегает женщина, снимает ребенка и убегает. Остальные посетители торгового центра после этого начинают спешно собираться.

На видео с третьей камеры наблюдения видно, что верхнее освещение выключилось и люди быстро покидают игровую зону. В СК РФ считают, что видео обладает важными для следствия сведениями и способно помочь в расследовании.

Напомним, ранее в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что версия о поджоге торгового центра в Кемерово является маловероятной.

Несколько ранее глава СК РФ отмечал, что причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание или "применение открытого огня". Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово произошла страшная трагедия.

Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" заживо сгорели около семи десятков человек.