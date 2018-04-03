Политика Грицак рассказал про попытки России «федерализировать» Украину

2018-04-03 19:30 574

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Грицак сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область.

Грицак подчеркнул, что его ведомство готово противодействовать всем направлениям российской гибридной агрессии. По его словам, сотрудники Службы безопасности сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России. «Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности и в Одесской области», — подчеркнул Грицак. Он добавил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.