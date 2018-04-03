Мир Перед отравлением Скрипаль оформил на дочь «тайный счет» — СМИ

2018-04-03 21:30 713

Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлию отравили вместе с отцом в Великобритании после того, как она получила доступ к «секретному счету», на котором было 150 тысяч фунтов стерлингов (около $211 тысяч).

Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Укринформ.

«Дочь российского шпиона, которую отравили нервно-паралитическим веществом, якобы получила доступ к «тайному банковскому счету» на сумму 150 тысяч фунтов стерлингов за несколько дней до нападения», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, речь идет о деньгах от продажи дома в Британии, который принадлежал сыну Скрипаля Александру и его бывшей жене Наталье.

Александр Скрипаль умер в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах.

Сообщается, что Юлия Скрипаль получила доступ к счету на основании доверенности, выданной ее отцом. По данным издания, 150 тысяч фунтов стерлингов хранятся в одном из российских банков.

«Секретный банковский счет» раскрыла 45-летняя племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая на этой неделе намерена посетить Юлию в больнице в Солсбери. Сейчас британская власть готовится предоставить ей визу.

Как сообщалось, 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за нападение, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», разработанной в РФ.