Украина Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

2018-04-03 18:30 637

 

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 «О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности» проголосовали 7 из 12 членов комитета, передает корреспондент LB.ua.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп «Оппоблока» Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава Комитета Ольга Богомолец в комментарии LB.ua отметила, что «теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун».

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