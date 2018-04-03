Спорт Луческу может вернуться в "Шахтер"

2018-04-03 20:00 477

 

Маститого специалиста уже достаточно давно "сватают" обратно в стан горняков.

Мирча Луческу, руководящий сейчас сборной Турции, во вторник, 3 апреля, посетил киевский офис компании "СКМ", принадлежащей владельцу донецкого "Шахтера" Ринату Ахметову.

По мнению журналистов портала Sport Arena, весьма вероятно, что уже летом нынешнего года румынский специалист может получить в "Шахтере" одну из должностей – в том числе и в структуре клуба.

К слову, нынешний главный тренер "горняков" Паулу Фонсека пока еще не продлил контракт. Его нынешнее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018, после чего должность "рулевого" первой команды станет вакантной.

Интересно, что именно с горняками Луческу добился больших тренерских успехов, выиграл восемь украинских чемпионских титулов, шесть Кубков Украины и Кубок УЕФА 2008/2009.

Напомним, ранее экс-футболист "Шахтера" рассказал, почему Луческу не доверял украинским игрокам.

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